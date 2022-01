Pierpaolo Pretelli torna a Domenica In: il backstage stupisce i fan (VIDEO) (Di domenica 9 gennaio 2022) Lo showman Pierpaolo Pretelli tornerà a Domenica In questo pomeriggio con uno special: ecco il backstage della performance L’ex gieffino Pierpaolo Pretelli dopo l’avventura al Grande Fratello Vip 5 e l’esperienza a Tale e Quale Show, non si è più fermato. Il giovane Pretelli sta continuando a collezionare importanti traguardi e soprattutto col suo talento sta volando molto in alto. Questa estate ha lanciato una sua prima hit “L’estate più calda” ha fatto ballare milioni di italiani per tutta l’estate, inoltre l’anno appena concluso è stato davvero speciale non solo a livello professionale ma anche amoroso. La sua storia d’amore con l’influencer Giulia Salemi va a gonfie vele da un anno. Negli ultimi mesi Pierpaolo è stato fortemente voluto al fianco ... Leggi su 361magazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Lo showmantornerà aIn questo pomeriggio con uno special: ecco ildella performance L’ex gieffinodopo l’avventura al Grande Fratello Vip 5 e l’esperienza a Tale e Quale Show, non si è più fermato. Il giovanesta continuando a collezionare importanti traguardi e soprattutto col suo talento sta volando molto in alto. Questa estate ha lanciato una sua prima hit “L’estate più calda” ha fatto ballare milioni di italiani per tutta l’estate, inoltre l’anno appena concluso è stato davvero speciale non solo a livello professionale ma anche amoroso. La sua storia d’amore con l’influencer Giulia Salemi va a gonfie vele da un anno. Negli ultimi mesiè stato fortemente voluto al fianco ...

