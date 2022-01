Palazzo in fiamme, decine di morti tra cui 9 bambini (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono almeno 19 le persone morte nell'incendio scoppiato in un condominio a New York, nel quartiere Bronx. Le fiamme, divampate questa mattina, hanno avvolto in poco tempo lo stabile sulla East 181st Street che si è trasformato in una vera e propria trappola per i condomini al suo interno. "I numeri sono orribili – ha detto il sindaco Eric Adams in una conferenza stampa – questo sarà uno dei peggiori incendi a cui abbiamo assistito nei tempi moderni". Quello delle vittime è, per i vigili del fuoco, un bilancio ancora provvisorio mentre i feriti sarebbero più di 60. Tra i morti i soccorritori contano almeno nove bambini. In una conferenza stampa, il commissario dei vigili del fuoco Daniel Nigro ha spiegato che sono 32 le persone ricoverate in ospedale in gravi condizioni a causa delle inalazioni di fumo: in totale i feriti ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono almeno 19 le persone morte nell'incendio scoppiato in un condominio a New York, nel quartiere Bronx. Le, divampate questa mattina, hanno avvolto in poco tempo lo stabile sulla East 181st Street che si è trasformato in una vera e propria trappola per i condomini al suo interno. "I numeri sono orribili – ha detto il sindaco Eric Adams in una conferenza stampa – questo sarà uno dei peggiori incendi a cui abbiamo assistito nei tempi moderni". Quello delle vittime è, per i vigili del fuoco, un bilancio ancora provvisorio mentre i feriti sarebbero più di 60. Tra ii soccorritori contano almeno nove. In una conferenza stampa, il commissario dei vigili del fuoco Daniel Nigro ha spiegato che sono 32 le persone ricoverate in ospedale in gravi condizioni a causa delle inalazioni di fumo: in totale i feriti ...

