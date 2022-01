Napoli – Sampdoria | formazioni ufficiali

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tutto pronto al Maradona per la sfida tra ile laLuciano Spalletti, allenatore dl, rispetto alla gara di giovedì contro la Juventus effuettua due cambi: out Piotr Zielinski, positivo al Covid-19, e dentro Elmas, mentre non ci sarà neanche Politano, con il tecnico azzurro che punta su Petagna, con Mertens alle sue spalle. Dall’altra parte D’Aversa di affida all’ex Fabio Quagliarella, preferito a Caputo al fianco di Manolo Gabbiadini. Di seguito ledella sfida che inizierà alle 16.30 al Diego Armando Maradona:(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Elmas, Mertens, Insigne; Petagna. Allenatore: Spalletti.(4-4-2): Audero; Dragusin Ferrari Chabot Augello; Ciervo, Ekdal, ...

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di, partita del Maradona valida per la 21° giornata di Serie A TIM. Ilha vinto 11 delle ultime 12 sfide di Serie A contro la, incluse tutte le ultime sei - per i ...