LIVE – Monza-Busto Arsizio 2-0 (25-21, 25-19, 16-10): Serie A1 Femminile 2021/2022 volley in DIRETTA (Di domenica 9 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di Vero volley Monza-Unet E-Work Busto Arsizio, sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Unica partita rimasta regolarmente in programma ma sicuramente regalerà grande spettacolo: da una parte le brianzole di Gaspari, terze in classifica, dall’altra le Farfalle di Musso, quarte. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 9 gennaio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 14^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Latestuale di Vero-Unet E-Work, sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato diA1. Unica partita rimasta regolarmente in programma ma sicuramente regalerà grande spettacolo: da una parte le brianzole di Gaspari, terze in classifica, dall’altra le Farfalle di Musso, quarte. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 9 gennaio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 14^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1...

