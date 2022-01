La Scala dei Turchi è ritornata subito pulita grazie all’aiuto di alcuni giovani volontari (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono durate meno di 24 ore le macchie di vernice rossa che hanno imbrattato la Scala dei Turchi a Realmonte, uno degli scenari più suggestivi della zona di Agrigento e location di alcune scene della fiction “Il commissario Montalbano”. Numerosi giovani volontari sono accorsi per affiancare i dipendenti del Comune ed aiutarli a ripulire l’area. Fortunatamente, il materiale utilizzato – polvere di intonaco poi mischiata con l’acqua per ottenere la vernice rossa – è stato facile da rimuovere. Al punto che nella parte più bassa della scogliera le stesse onde del mare avevano già rimosso gran parte delle macchie dalla roccia. Per i giovani volontari sono arrivati anche i ringraziamenti del governatore Nello Musumeci. L’imbrattamento della Scala dei Turchi a ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono durate meno di 24 ore le macchie di vernice rossa che hanno imbrattato ladeia Realmonte, uno degli scenari più suggestivi della zona di Agrigento e location di alcune scene della fiction “Il commissario Montalbano”. Numerosisono accorsi per affiancare i dipendenti del Comune ed aiutarli a ripulire l’area. Fortunatamente, il materiale utilizzato – polvere di intonaco poi mischiata con l’acqua per ottenere la vernice rossa – è stato facile da rimuovere. Al punto che nella parte più bassa della scogliera le stesse onde del mare avevano già rimosso gran parte delle macchie dalla roccia. Per isono arrivati anche i ringraziamenti del governatore Nello Musumeci. L’imbrattamento delladeia ...

