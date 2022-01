La preside Pellegrino | “Occorre necessariamente l’attività in presenza”

(Di domenica 9 gennaio 2022) di Monica De Santis “Credo che occorragestiredidattica in” è il parere di Ornella, dirigente scolastico dell’Istituto alberghiero Virtuoso. “Dobbiamo rimanere innonostante tutte le criticità, perché abbiamo lavorato tanto per far sì che gli studenti potessero reinserirsi nel contesto scolastico e riprendere le relazioni sociali ed ora non possiamo e non dobbiamo vanificare tutti gli sforzi che sono stati fatti soprattutto dai docenti. I danni da dad – spiega ancora la– sono stati superiori rispetto ai vantaggi a livello psicologico, questo lo sappiamo bene e ne siamo tutti consapevoli. Quindi sicuramente anche se inavremo problemi, sapremo gestire di volta in ...

Ultime Notizie dalla rete : preside Pellegrino

Cronache Salerno

