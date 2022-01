Il giocatore lo conferma: rinnovo ad un passo! (Di domenica 9 gennaio 2022) rinnovo ad un passo. Il rinnovo era nell’aria già da qualche giorno, ma ora è arrivata anche la conferma da parte dello stesso calciatore. Ai microfoni di Sky sport Theo Hernandez non ha lasciato spazio a possibili interpretazioni, ecco cosa ha detto: Theo Hernandez Milan rinnovo“Abbiamo avviato i discorsi con il Milan per il mio rinnovo del contratto e siamo a buon punto. La trattativa sta andando avanti, io qui sono molto felice fin dal primo giorno in cui sono arrivato” Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022)ad un passo. Ilera nell’aria già da qualche giorno, ma ora è arrivata anche lada parte dello stesso calciatore. Ai microfoni di Sky sport Theo Hernandez non ha lasciato spazio a possibili interpretazioni, ecco cosa ha detto: Theo Hernandez Milan“Abbiamo avviato i discorsi con il Milan per il miodel contratto e siamo a buon punto. La trattativa sta andando avanti, io qui sono molto felice fin dal primo giorno in cui sono arrivato” Matteo Brignone

