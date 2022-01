I criceti reggono l’alcol molto meglio degli uomini: ecco perché! (Di domenica 9 gennaio 2022) Sembra strano, ma l’uomo non è l’animale che ha un rapporto migliore con le bevande inebrianti. Per esempio, i criceti reggono l’alcol molto meglio degli uomini. A confermarlo una ricerca alaskana che ha studiato la particolare propensione di questi roditori all’alcol. Come mai i criceti reggono l’alcol meglio degli uomini? (captured) – curiosauro.itI criceti: grandi bevitori! Come mai i criceti riescono a bere ingenti quantità di alcol senza ubriacarsi? Dipende dal loro stile di vita e dalla struttura del loro fegato, che è un organo molto più resistente rispetto a quello umano. Tutte queste notizie ... Leggi su curiosauro (Di domenica 9 gennaio 2022) Sembra strano, ma l’uomo non è l’animale che ha un rapporto migliore con le bevande inebrianti. Per esempio, i. A confermarlo una ricerca alaskana che ha studiato la particolare propensione di questi roditori al. Come mai i? (captured) – curiosauro.itI: grandi bevitori! Come mai iriescono a bere ingenti quantità di alcol senza ubriacarsi? Dipende dal loro stile di vita e dalla struttura del loro fegato, che è un organopiù resistente rispetto a quello umano. Tutte queste notizie ...

I criceti possono bere l'equivalente di 21 bottiglie di vino al giorno I criceti tollerano estremamente bene l'alcol e sono capaci di bere l'equivalente di 21 bottiglie di vino al giorno.

