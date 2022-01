Energia | i tre quesiti di Bonanni per partiti | parti sociali e governo

Leggi su formiche

(Di domenica 9 gennaio 2022) Se in Italia la politica parla di, lo fa solo per dividersi tra chi è favorevole e chi no sulla tassonomia verde, dopo che Unione Europea si appresta a considerare verde anche la produzione dielettrica prodotta per via nucleare, in considerazione della maggiore sicurezza acquisita da nuove ricerche e tecnologie, per costi sensibilmente più bassi ottenibili, per la strategia di conquista della autonomia energetica insieme alle altre rinnovabili. Il nuovo nucleare può sostituire efficientemente in prospettiva lo zoccolo costituito finora dal carbone e dal gas, indispensabile per la continuità di fornitura che da sole le altre rinnovabili non potranno comunque assicurare a causa della loro molto variegata ed imponderabile rete di produzione. Ed intanto famiglie ed imprese stanno subendo gravi colpi ai loro bilanci a causa dei rincari; ...