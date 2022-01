Domenica In, Luca Argentero e l’amore per Cristina: la sua “persona giusta” (Di domenica 9 gennaio 2022) Nel salotto di Mara Venier a Domenica In, Luca Argentero ci ha regalato una bella emozione, parlando del suo amore per la moglie Cristina Marino. Dalla loro storia, è nata una meravigliosa bambina, Nina Speranza, il cui nome è un omaggio alle nonne, due angeli custodi. Così le ha definite l’attore, che dalla Venier si è messo un po’ a nudo, ripercorrendo il primo incontro con Cristina, la sua “persona giusta“. Domenica In, Luca Argentero: l’amore per Cristina Marino Ci sono persone che, quando le vedi per la prima volta, ti comunicano sin da subito qualcosa. In cuor tuo, sai che ti trovi di fronte all’anima gemella, che va ben oltre il colpo di fulmine, l’attrazione o il desiderio di ... Leggi su dilei (Di domenica 9 gennaio 2022) Nel salotto di Mara Venier aIn,ci ha regalato una bella emozione, parlando del suo amore per la moglieMarino. Dalla loro storia, è nata una meravigliosa bambina, Nina Speranza, il cui nome è un omaggio alle nonne, due angeli custodi. Così le ha definite l’attore, che dalla Venier si è messo un po’ a nudo, ripercorrendo il primo incontro con, la sua ““.In,perMarino Ci sono persone che, quando le vedi per la prima volta, ti comunicano sin da subito qualcosa. In cuor tuo, sai che ti trovi di fronte all’anima gemella, che va ben oltre il colpo di fulmine, l’attrazione o il desiderio di ...

