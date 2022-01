Curva epidemica in ascesa. Delta e Omicron si contendono il primato dei nuovi contagi

(Di domenica 9 gennaio 2022) La nuova variante sarebbe prevalente già in 32 province che hanno visto casi in crescita esponenziale. Gli attualmente positivi in Italia sfiorano quota due milioni

La nuova variante sarebbe prevalente già in 32 province che hanno visto casi in crescita esponenziale. Gli attualmente positivi in Italia sfiorano quota due milioni... se invece ' Omicron riuscisse a vincere la corsa contro le altre varianti, allora si aprirebbe qualche prospettiva, forse riusciremo a vedere la discesa dellanel giro di qualche ...Sono due le pandemie contemporaneamente in corso in Italia in questo momento: una è quella preesistente causata dalla variante Delta e l'altro è quella più recente ...E ha aggiunto: “Se Omicron riuscirà a prendere il sopravvento sulla prima, forse riusciremo a vedere la discesa della curva epidemica nel giro di qualche settimana”. Tuttavia, bisogna fare attenzione ...