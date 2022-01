Crolla una scogliera in Brasile | almeno 7 morti e 32 feriti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 gennaio 2022) Sale il numero delle persone morte inin seguito al crollo di unaprecipitata sopra a tre barche di turisti nel lago Furnas nello stato di Minas Gerais. L’ultimo bilancio ufficiale è “settee tre dispersi”, ha detto ieri il portavoce dei vigili del fuoco di Minas Gerais Pedro Aihara. Altre 32 persone sono rimasti ferite: nove sono state ricoverate in ospedale. Squadre di soccorso, tra cui un gruppo di sub e membri della Marina brasiliana, sono intervenute sul posto, tra i turisti in preda al panico per aver assistito impotenti alla scena di un grande frammento di roccia staccarsi da un burrone e precipitare sopra alle tre barche. Un grosso frammento di roccia è precipitato sopra 3 barche durante le gite del fine settimana al Lago di Furnas, una zona turistica nella regione del Capitolio. Negli ultimi ...