Covid, in aumento terapie intensive (+38) e ricoveri ordinari (+717). I DATI (Di domenica 9 gennaio 2022) Sale il numero dei pazienti nei reparti ordinari (15.647) e in rianimazione (1.595), con 142 ingressi in intensiva in 24 ore. Ma la situazione dell’occupazione degli ospedali resta sotto controllo. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è al 15,7%, con il bollettino del 9 gennaio che segnala 155.659 nuovi casi rilevati su 993.201 test giornalieri Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 gennaio 2022) Sale il numero dei pazienti nei reparti(15.647) e in rianimazione (1.595), con 142 ingressi in intensiva in 24 ore. Ma la situazione dell’occupazione degli ospedali resta sotto controllo. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è al 15,7%, con il bollettino del 9 gennaio che segnala 155.659 nuovi casi rilevati su 993.201 test giornalieri

