Covid, capienze dimezzate negli stadi: il danno è di mezzo miliardo di euro (Di domenica 9 gennaio 2022) Il ticketing è uno dei settori principali di ricavi per gli impianti sportivi italiani. La visibilità è fondamentale, anche in live e non solo in televisione. La crisi sanitaria ha pesantemente messo alla prova l'economia delle squadre che giocando, in questo caso negli stadi e in questo caso nel settore calcio, senza la piena capienza hanno registrato gravi perdite. Gli introiti che sono mancati sono quelli dei biglietti venduti appunto e delle hospitality non vendute a partita e non affittate per match. Le lounges (o zone ospitalità) sono le innovative modalità di business create dal calcio e non solo (succede ad esempio anche nello sci alpino e nella Coppa del Mondo), per avere maggiori entrate. Tutto ciò che potesse essere venduto a partita e che potesse ospitare persone (cause del contagio Covid) ha avuto una flessione gravissima ...

