Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021-2022: Odermatt sempre più leader, Paris primo in discesa (Di domenica 9 gennaio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2021-2022 1. Marco Odermatt (Svizzera) 845 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 469 3. Matthias Mayer (Austria) 447 4. Alexis Pinturault (Francia) 382 5. Vincent Kriechmayr (Austria) 373 6. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 349 7. Manuel Feller (Austria) 341 8. Beat Feuz (Svizzera) 3009. Dominik Paris (Italia) 281 10. Loic Meillard (Svizzera) 220 Classifica Coppa DEL Mondo discesa 2021-2022 1. Dominik Paris (Italia) 227 2. Matthias Mayer (Austria) 217 3. Niels Hintermann (Svizzera) 178 4. Aleksander Kilse (Norvegia) 169 5. Beat Feuz (Svizzera) 165 6. Vincent Kriechmayr (Austria) 163 7. Marco ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022)GENERALEDELSCI1. Marco(Svizzera) 845 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 469 3. Matthias Mayer (Austria) 447 4. Alexis Pinturault (Francia) 382 5. Vincent Kriechmayr (Austria) 373 6. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 349 7. Manuel Feller (Austria) 341 8. Beat Feuz (Svizzera) 3009. Dominik(Italia) 281 10. Loic Meillard (Svizzera) 220DEL1. Dominik(Italia) 227 2. Matthias Mayer (Austria) 217 3. Niels Hintermann (Svizzera) 178 4. Aleksander Kilse (Norvegia) 169 5. Beat Feuz (Svizzera) 165 6. Vincent Kriechmayr (Austria) 163 7. Marco ...

