Calcio, Coppa d'Africa 2022 in diretta esclusiva su Discovery+ (Di domenica 9 gennaio 2022) Discovery trasmette in esclusiva la 33ª Coppa delle nazioni Africane AFCON: 52 partite in diretta integrale su Discovery+ dai primi match di domenica 9 gennaio alla finale di domenica 6 febbraio, che sarà trasmessa anche da EurosportLIVE dall’Olembé Stadium di Yaoundé, capitale del Camerun nazione ospitante.La Coppa delle nazioni Africane inizia il 9... Leggi su digital-news (Di domenica 9 gennaio 2022) Discovery trasmette inla 33ªdelle nazionine AFCON: 52 partite inintegrale sudai primi match di domenica 9 gennaio alla finale di domenica 6 febbraio, che sarà trasmessa anche da EurosportLIVE dall’Olembé Stadium di Yaoundé, capitale del Camerun nazione ospitante.Ladelle nazionine inizia il 9...

