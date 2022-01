Ascolti Tv 8 gennaio 2022 | De Filippi vince netto | ma Conti tiene botta con gli imitatori nip Sorprende Marco Paolini ben trainato da Gramellini

(Di domenica 9 gennaio 2022): bene De, ma con una platea meno folta del 2021.lontano dal 2019, ma con una competitor più forte di fronte Sabato tv inedito, quello dell’otto, con in primo piano la prima puntata di Tali e quali su Rai1 e il ritorno di C’è Posta per te su Canale5, ma anche della nuova edizione di Eden su La7 e della novità La Fabbrica del Mondo su Rai3. Nel novembre del 2019 Tali e quali aveva ottenuto 4,352 milioni ed il 20,7% battendo L’isola di Pietro 3 su Canale5. L’anno scorso sull’ammiraglia commerciale, lo show affidato a Maria Deaveva avuto al decollo 6,271 milioni di spettatori e il 28% di share tra le 21.14 e le 24.49. Ma torniamo alla proposta complessiva della serata di ieri in tv. Il resto dell’offerta? I telefilm polizieschi su Rai2 e due ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri sabato 8 gennaio 2022 - #Ascolti #Auditel #sabato #gennaio - tvzoomitalia : #AscoltiTv 8 gennaio 2022: De Filippi vince netto, ma Conti tiene botta con gli imitatori nip. Sorprende Marco Paol… - AndreaAAmato : #AscoltiTv 8 gennaio 2022: De Filippi vince netto, ma Conti tiene botta con gli imitatori nip. Sorprende Marco Paol… - News24_it : Ascolti TV | Sabato 8 gennaio 2022 - - MondoTV241 : Ascolti TV di sabato 8 gennaio 2022: gran debutto per C'è posta per te supera Tali e quali, bene FBI, Zootropolis e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti gennaio

tv sabato 82022: Access Prime Time Il podio dei programmi più visti in Access Prime Time è composto da: Rai1 I Soliti Ignoti - Il ritorno : Canale5 Striscia la Notizia - La voce dell'...Redazione Sorrisi Canale 5 C'è Posta per Te : 5.953.000 spettatori (share 29,2%). Rai1 Tali e Quali : 3.901.000 spettatori (share 18,2%). Rai3 La fabbrica del mondo : 1.219.000 spettatori (share 5,5%).Sabato 8 gennaio 2022 ha vinto la prima puntata di "C'è posta per ... ha conquistato 3.901.000 spettatori pari al 18.2% di share. Gli ascolti tv sulle altre reti La fabbrica del mondo, in onda su Rai3 ...Ennesimo boom di ascolti per C'è posta per te che vola nel sabato sera: ecco i dati auditel dell'8 gennaio 2022. Non male Rai 1 ...