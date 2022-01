VIDEO – Le prime parole di Insigne da giocatore del Toronto: “Ci vediamo a luglio!” (Di sabato 8 gennaio 2022) Da pochi minuti è anche ufficiale: Lorenzo Insigne a fine stagione lascerà il Napoli per accasarsi al Toronto. Il club canadese ne ha annunciato l’ingaggio attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio profilo Twitter ufficiale. Lo stesso capitano del Napoli ha parlato a quelli che saranno i suoi nuovi tifosi in un VIDEO pubblicato dalla società canadese. He said the thing! #AllForOne@Lor Insigne #TFCLive pic.twitter.com/uePtzRT0rU— Toronto FC (@TorontoFC) January 8, 2022 “Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club”, ha dichiarato il presidente del Toronto FC Bill Manning. “Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. È stato campione d’Europa con l’Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Da pochi minuti è anche ufficiale: Lorenzoa fine stagione lascerà il Napoli per accasarsi al. Il club canadese ne ha annunciato l’ingaggio attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio profilo Twitter ufficiale. Lo stesso capitano del Napoli ha parlato a quelli che saranno i suoi nuovi tifosi in unpubblicato dalla società canadese. He said the thing! #AllForOne@Lor#TFCLive pic.twitter.com/uePtzRT0rU—FC (@FC) January 8, 2022 “Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club”, ha dichiarato il presidente delFC Bill Manning. “Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. È stato campione d’Europa con l’Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici ...

