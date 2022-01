VIDEO Bayern Monaco-B. Mönchengladbach: non basta Lewandowski, gli highlights (Di sabato 8 gennaio 2022) La sintesi della vittoria per 2-1 del Borussia Mönchengladbach sul campo del Bayern Monaco: dopo il vantaggio di Lewandowski, la rimonta firmata Neuhaus e Lainer Leggi su mediagol (Di sabato 8 gennaio 2022) La sintesi della vittoria per 2-1 del Borussiasul campo del: dopo il vantaggio di, la rimonta firmata Neuhaus e Lainer

Advertising

Filo2385Filippo : RT @SkySport: ?? DEVASTANTE LEWANDOWSKI ? ma stavolta il polacco non basta al Bayern ?? Il 'Gladbach sbanca in rimonta l'Allianz Arena ? ?? Gl… - SkySport : ?? DEVASTANTE LEWANDOWSKI ? ma stavolta il polacco non basta al Bayern ?? Il 'Gladbach sbanca in rimonta l'Allianz Ar… - sportli26181512 : Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach 1-2: video, gol e highlights: Si apre con una sconfitta il 2022 del Bayern… - _mmire : RT @r_robertaa: il Bayern ha perso… se questi domani perdono li prendo a morsi - r_robertaa : il Bayern ha perso… se questi domani perdono li prendo a morsi -