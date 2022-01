Scuola, Regione: Dad per elementari e medie giustificato dal rischio elevato di diffusione del Covid (Di sabato 8 gennaio 2022) Il ricorso alla Dad per le scuole medie, elementari e dell’infanzia in Campania e’ giustificato dalla situazione sul territorio regionale che corrisponde alla fattispecie di “circostanze di eccezionale e straordinaria necessita’ dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica” indicata dal decreto legge 6 agosto 2021 che consente anche nelle Regioni che non si trovino in zona rossa, eccezioni allo svolgimento in presenza delle attivita’ educative e scolastiche. Lo evidenzia l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 gennaio 2022) Il ricorso alla Dad per le scuolee dell’infanzia in Campania e’dalla situazione sul territorio regionale che corrisponde alla fattispecie di “circostanze di eccezionale e straordinaria necessita’ dovuta all’insorgenza di focolai o alestremamentedidel virus Sars-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica” indicata dal decreto legge 6 agosto 2021 che consente anche nelle Regioni che non si trovino in zona rossa, eccezioni allo svolgimento in presenza delle attivita’ educative e scolastiche. Lo evidenzia l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

