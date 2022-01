L'obbligo vaccinale entra ufficialmente in vigore, le regole e le sanzioni previste (Di sabato 8 gennaio 2022) Le novità del decreto Con la firma del presidente Sergio Mattarella arrivata all'incirca per la mezzanotte e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entra in vigore dall'8 gennaio 2022 il nuovo decreto Covid. Lo scopo, comunica Palazzo Chigi , è quello di "rallentare la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a ... Leggi su news.upday (Di sabato 8 gennaio 2022) Le novità del decreto Con la firma del presidente Sergio Mattarella arrivata all'incirca per la mezzanotte e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale,indall'8 gennaio 2022 il nuovo decreto Covid. Lo scopo, comunica Palazzo Chigi , è quello di "rallentare la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a ...

Advertising

RobertoBurioni : Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41… - borghi_claudio : E l'obbligo vaccinale dei fenomenali austriaci sparisce. Rimaniamo noi per la gioia di brunetta. - NicolaPorro : Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? - higuaid : RT @byoblu: ?? BYOBLU IN DIRETTA - SABATO 8 GENNAIO DALLE 14:40 A #Torino, in Piazza Castello, una manifestazione contro il #greenpass e l'… - Samanta8888 : RT @ImolaOggi: Covid, il 'garante della Costituzione' firma il decreto per l'obbligo vaccinale agli over 50 Leggi ?? -