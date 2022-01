La bufala del Pd sulla fine della pandemia (Di sabato 8 gennaio 2022) Intervistata da Sky Tg24, la dem Debora Serracchiani, parlando a nome del suo partito, ha espresso una certa delusione per un obbligo vaccinale che non riguarda l’intera popolazione. Col tono eroico di chi ritiene di salvare il Paese da una calamità senza precedenti, queste le parole dell’attuale capogruppo alla Camera del Pd: “Siamo sempre stati favorevoli all’obbligo vaccinale (per tutti). Questa è stata la richiesta che abbiamo portato nell’ultimo Consiglio dei ministri. Poi siamo in una maggioranza molto larga; siamo in una maggioranza che non la pensa su alcuni temi allo stesso modo. C’è stata una resistenza, diciamo così, da parte soprattutto della Lega e, quindi, si è trovato un punto di mediazione. Questo punto di mediazione oggi ci dice che c’è una platea di circa 2 milioni e mezzo di non vaccinati (appartenenti agli under 50) che vengono, con l’utilizzo del ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 8 gennaio 2022) Intervistata da Sky Tg24, la dem Debora Serracchiani, parlando a nome del suo partito, ha espresso una certa delusione per un obbligo vaccinale che non riguarda l’intera popolazione. Col tono eroico di chi ritiene di salvare il Paese da una calamità senza precedenti, queste le parole dell’attuale capogruppo alla Camera del Pd: “Siamo sempre stati favorevoli all’obbligo vaccinale (per tutti). Questa è stata la richiesta che abbiamo portato nell’ultimo Consiglio dei ministri. Poi siamo in una maggioranza molto larga; siamo in una maggioranza che non la pensa su alcuni temi allo stesso modo. C’è stata una resistenza, diciamo così, da parte soprattuttoLega e, quindi, si è trovato un punto di mediazione. Questo punto di mediazione oggi ci dice che c’è una platea di circa 2 milioni e mezzo di non vaccinati (appartenenti agli under 50) che vengono, con l’utilizzo del ...

