Katia Ricciarelli a Soleil | “Ho ricevuto i complimenti dall’alto per ieri sera…”

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - davidemaggio : #GFVip, l'unica uscita apprezzabile di #KatiaRicciarelli sarebbe quella dalla casa Per quanto ancora il GF e l'edi… - trash_italiano : Katia Ricciarelli dovrebbe essere squalificata dal #GFVIP? - LadyNews_ : #GFVip6, #Barù critica #AlfonsoSignorini e affossa #KatiaRicciarelli - lilyrosemylove : RT @ilpuntodolente: Una foto racchiude le più paracule e volta bandiera della casa, orrore le loro risate sulle cattiverie che dice Katia R… -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Ricciarelli

In questi giorni, ovvero la nota cantante lirica e attuale concorrente del Grande fratello vip 6, sembra sia finita al centro delle polemiche. Pare che laabbia avuto degli scontri ...Dopo le numerose esternazioni discutibili, definite dai fan a sfondo razzista verso Lucrezia durante le liti nella casa del GFVIP ,non solo non subisce nessun provvedimento ma, grazie agli accordi presi prima della puntata di ieri con i concorrenti della sua fazione, raggiunge l'immunità alla nomination. Le ...Friuli Venezia Giulia Liguria Marche ...In questi giorni Katia Ricciarelli, ovvero la nota cantante lirica e attuale concorrente del Grande fratello vip 6, sembra sia finita al centro delle polemiche. Pare che la Ricciarelli abbia avuto deg ...