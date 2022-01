“Insieme da sempre”. Gabriele Cirilli, chi è e cosa fa la moglie Maria. E il figlio Mattia (Di sabato 8 gennaio 2022) Lui è un comico che con il suo sorriso contagioso riesce sempre a strapparci una risata, e molto probabilmente ce lo ricordiamo per aver preso parte a Zelig, programma che nutre il buonumore di chi lo guarda. A Gabriele Cirilli il cabaret ha dato tanto, ma nella sua vita non c’è solo la carriera. Infatti ha una meravigliosa famiglia con una donna per cui stravede da più di trent’anni. È la moglie Maria De Luca, e la ama ancora come il primo giorno che l’ha incontrata. “La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco. Mi innamorai subito”. Con queste parole di dolcezza Gabriele Cirilli ha ricordato in un’intervista com’era scoccata la scintilla. Sono frasi ... Leggi su tuttivip (Di sabato 8 gennaio 2022) Lui è un comico che con il suo sorriso contagioso riescea strapparci una risata, e molto probabilmente ce lo ricordiamo per aver preso parte a Zelig, programma che nutre il buonumore di chi lo guarda. Ail cabaret ha dato tanto, ma nella sua vita non c’è solo la carriera. Infatti ha una meravigliosa famiglia con una donna per cui stravede da più di trent’anni. È laDe Luca, e la ama ancora come il primo giorno che l’ha incontrata. “La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco. Mi innamorai subito”. Con queste parole di dolcezzaha ricordato in un’intervista com’era scoccata la scintilla. Sono frasi ...

Advertising

Ettore_Rosato : La #bandiera italiana racconta il coraggio e sacrificio di chi ha lottato per l’unità nazionale e l’ha difesa. È si… - antoclerici : Auguri cari a chi e’ solo, a chi e’ preoccupato,a chi non vede una via d’uscita. Impariamo a remare insieme non gli… - CarloVerdelli : Gli aveva appena scritto un foglietto colorato: “Noi sempre insieme”. Davide aveva 7 anni. Il padre che l’ha ucciso… - sienatorix : RT @nonsensemonde: Per me Soleil aspetta solo che alex le dica di aver lasciato delia. È palese, ha un sorriso da adolescente alla prima co… - ramses09975976 : RT @Side73Dark: @EnricoTurcato No, non navighiamo nel buio. Stiamo finalmente vedendo, tutti insieme, quello che è sempre stato: Il greenpa… -