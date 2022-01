Dakar 2022: la gara dei quad e dei camion (Di sabato 8 gennaio 2022) I più esperti di voi si saranno accorti che, nelle nostre cronache della Dakar 2022, mancavano all’appello i camion ed i quad. Ma state tranquilli: non ci siamo dimenticati di queste due classi, anzi. Abbiamo deciso di dedicare un articolo appositamente alle due categorie, che accompagnano auto e moto in questo viaggio nel deserto dell’Arabia Saudita. Vediamo chi sono i protagonisti di questa prima settimana di gara, cominciando dai “bisonti”. Dakar 2022: qual è la situazione dei camion? Se mettete insieme le parole Dakar e camion, il primo nome che vi verrà in mente è: Kamaz. Il costruttore russo sta dominando allegramente la classe dei mezzi pesanti, come dimostrano le sei vittorie di tappa tutte appannaggio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 gennaio 2022) I più esperti di voi si saranno accorti che, nelle nostre cronache della, mancavano all’appello ied i. Ma state tranquilli: non ci siamo dimenticati di queste due classi, anzi. Abbiamo deciso di dedicare un articolo appositamente alle due categorie, che accompagnano auto e moto in questo viaggio nel deserto dell’Arabia Saudita. Vediamo chi sono i protagonisti di questa prima settimana di, cominciando dai “bisonti”.: qual è la situazione dei? Se mettete insieme le parole, il primo nome che vi verrà in mente è: Kamaz. Il costruttore russo sta dominando allegramente la classe dei mezzi pesanti, come dimostrano le sei vittorie di tappa tutte appannaggio ...

Advertising

redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - SkySportMotoGP : ?? INCREDIBILE PETRUCCI ?? Danilo entra nella storia, è il primo pilota ?? I DETTAGLI ? - motosprint : #Dakar: i segreti dei piloti-tuttofare ?? - redbullITA : Nuovo Dakar Daily per voi ?? Chi è primo nella classifica generale? Cosa avrà scoperto il buon @jakidale ? ????… -