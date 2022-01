Cresce l’ipotesi Mattarella bis. Per stoppare Draghi e la carica di Silvio al Colle. Dai 5S al Pd a Leu si rafforza il fronte del secondo mandato per frenare le ambizioni di Mr. Bce e del leader FI (Di sabato 8 gennaio 2022) La carta Mattarella per sbarrare la strada alle ambizioni di Mario Draghi, e al sogno proibito di Silvio Berlusconi, i due aspiranti eredi al Colle. Una manovra che nasce in Parlamento e rappresenta una batosta per la coppia di sfidanti alla Presidenza della Repubblica. Come se non bastasse, per il premier è arrivata una bocciatura dolorosa, quella dei suoi amici di Goldman Sachs: la banca d’affari teme che l’eventuale trasloco di Draghi al Quirinale metta a rischio le riforme e il Recovery plan. Così, mentre, il segretario del Pd, Enrico Letta, cincischia parlando ancora di metodo, senza entrare nel merito, e il centrodestra si è impantanato sul nome del fondatore di Forza Italia, le pedine si muovono, anche al livello internazionale, in vista delle prime votazioni del 24 gennaio alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) La cartaper sbarrare la strada alledi Mario, e al sogno proibito diBerlusconi, i due aspiranti eredi al. Una manovra che nasce in Parlamento e rappresenta una batosta per la coppia di sfidanti alla Presidenza della Repubblica. Come se non bastasse, per il premier è arrivata una bocciatura dolorosa, quella dei suoi amici di Goldman Sachs: la banca d’affari teme che l’eventuale trasloco dial Quirinale metta a rischio le riforme e il Recovery plan. Così, mentre, il segretario del Pd, Enrico Letta, cincischia parlando ancora di metodo, senza entrare nel merito, e il centrodestra si è impantanato sul nome del fondatore di Forza Italia, le pedine si muovono, anche al livello internazionale, in vista delle prime votazioni del 24 gennaio alla ...

