Covid, Maglione: “Mastella convochi la Conferenza dei Sindaci” (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo alla quarta ondata Covid e il sistema sanitario campano è impreparato come nel marzo 2020. Nulla è cambiato, eccettuati gli show a rete unificata del governatore Vincenzo De Luca che, ancora una volta, si diverte a sfidare il governo rinviando l’apertura delle scuole, al solo scopo di nascondere la propria inadeguatezza nel gestire questa ennesima emergenza, pur al netto di svariati milioni di euro trasferiti dallo Stato alla Campania a sostegno del comparto sanitario”, a dirlo in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione. “A pagare il prezzo della mala gestione della sanità campana sono i cittadini e gli operatori delle strutture sanitarie territoriali da settimane impegnati in turni di lavoro estenuanti – prosegue Maglione -. Sono giorni che assistiamo alle file per i vaccini e al collasso delle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo alla quarta ondatae il sistema sanitario campano è impreparato come nel marzo 2020. Nulla è cambiato, eccettuati gli show a rete unificata del governatore Vincenzo De Luca che, ancora una volta, si diverte a sfidare il governo rinviando l’apertura delle scuole, al solo scopo di nascondere la propria inadeguatezza nel gestire questa ennesima emergenza, pur al netto di svariati milioni di euro trasferiti dallo Stato alla Campania a sostegno del comparto sanitario”, a dirlo in una nota il deputato M5S Pasquale. “A pagare il prezzo della mala gestione della sanità campana sono i cittadini e gli operatori delle strutture sanitarie territoriali da settimane impegnati in turni di lavoro estenuanti – prosegue-. Sono giorni che assistiamo alle file per i vaccini e al collasso delle ...

