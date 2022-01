Covid: controlli polizia locale a Napoli, 16 verbali (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Interventi della polizia locale di Napoli per il controllo delle norme che regolano la “movida” cittadina, le violazioni al Codice della Strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Dalle aree di Chiaia, al Centro Storico, al Vomero sono stati effettuati 38 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie; elevati 18 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la mancata differenziazione dei rifiuti. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 145 controlli ed elevati 131 verbali, con la rimozione di n. 44 veicoli in sosta irregolare e il sequestro di 5 veicoli. Gli agenti della Municipale hanno effettuato inoltre 535 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Interventi delladiper il controllo delle norme che regolano la “movida” cittadina, le violazioni al Codice della Strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Dalle aree di Chiaia, al Centro Storico, al Vomero sono stati effettuati 38a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie; elevati 18per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la mancata differenziazione dei rifiuti. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 145ed elevati 131, con la rimozione di n. 44 veicoli in sosta irregolare e il sequestro di 5 veicoli. Gli agenti della Municipale hanno effettuato inoltre 535 ...

