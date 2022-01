Covid | 197 552 nuovi casi | 184 morti

(Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Sono 197.552 idinelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dal bollettino aggiornato sull'emergenza. Centottantaquattro le vittime che portano il totale dall'inizio della pandemia a 138.881. I tamponi in più da ieri sono 1.220.266 con un tasso di positività del 16,2%. Si registrano inoltre +339 ricoverati e +58 in terapia intensiva.

Advertising

GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 197.552 contagiati • 184 morti • 52.529 guariti +58 terapie intensive | +339 ricoveri 1… - TgLa7 : ??#Covid: 197.552 nuovi casi e 184 morti ?? - elena_ele6 : RT @TgLa7: ??#Covid: 197.552 nuovi casi e 184 morti ?? - Gazzettino : #covid, il #bollettino di oggi 8 gennaio 2022: 197.552 nuovi casi e 184 morti, tasso di positività al 16,2% - StefaniaFalone : Covid in Italia, il bollettino di oggi 8 gennaio: 197.552 nuovi casi e 184 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 197

...aumentano in Italia ormai da undici settimane consecutive. Lo riferisce l'Istituto Superiore di Sanità. E non siamo ancora vicini al picco della quarta ondata. Oggi i nuovi casi sono statiSono.552 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 108.304. Le vittime sono invece 184 , in calo rispetto a ieri, quando erano state 223. ...Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Sono 197.552 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dal bollettino aggiornato sull'emergenza. Centottantaquattro le vittime che portano il ...Il bollettino coronavirus di oggi, sabato 8 gennaio: dati aggiornati su contagi, morti e guariti regione per regione in Italia ...