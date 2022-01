Conferenza stampa Pioli: «» (Di sabato 8 gennaio 2022) La Conferenza stampa di Stefano Pioli in vista della partita di domani contro il Venezia: le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli in Conferenza stampa ha presentato la partita contro il Venezia di domani. Le parole del tecnico rossonero: CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Ladi Stefanoin vista della partita di domani contro il Venezia: le parole del tecnico rossonero Stefanoinha presentato la partita contro il Venezia di domani. Le parole del tecnico rossonero: CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fabiochiusi : Ma come è possibile introdurre un obbligo vaccinale senza nemmeno una conferenza stampa, una qualunque spiegazione… - il_pucciarelli : Draghi che non fa la conferenza stampa è doppiamente incomprensibile se si pensa che quando invece la fa è tutto un applauso - fabiochiusi : Secondo il Corriere, Draghi avrebbe voluto spiegare le nuove misure in conferenza stampa, ma “l’aria elettrica dell… - claudiovelardi : 'Le emergenze non sono superate. Il governo è impegnato a fronteggiarle, come dal primo giorno del suo insediamento… - Kick57624616 : RT @MinistroEconom1: Macron ha dichiarato in conferenza stampa 'Abbiamo molta fortuna ad avere un presidente della Repubblica (Sergio Matta… -