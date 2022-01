Tecnologia: addio al BlackBerry, il cellulare icona di un’era (Di venerdì 7 gennaio 2022) La notizia è ufficiale: nel 2022 possiamo definitivamente dire addio al BlackBerry un cellulare che ha rappresentato un’era e un’intera generazione cesserà di funzionare. Ecco cosa accadrà Da martedì 4 gennaio 2022 tutti i cellulari BlackBerry con un sistema operativo differente da Android hanno smesso di funzionare. Con loro, non solo finisce un’era, in quanto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 7 gennaio 2022) La notizia è ufficiale: nel 2022 possiamo definitivamente direalunche ha rappresentatoe un’intera generazione cesserà di funzionare. Ecco cosa accadrà Da martedì 4 gennaio 2022 tutti i cellularicon un sistema operativo differente da Android hanno smesso di funzionare. Con loro, non solo finisce, in quanto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

