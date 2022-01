Stasera in tv, 7 gennaio 2022: The Voice Senior e GF Vip (Di venerdì 7 gennaio 2022) I palinsesti televisivi di venerdì 7 gennaio 2022 sono ricchi e prevedono programmi per tutti i gusti: intrattenimento, film e serie. Cosa guardare Stasera in tv? Programmi TV 7 gennaio 2022 La programmazione serale di venerdì 7 gennaio 2022 è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. Canale 5, invece, propone un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, con al timone Alfonso Signorini. Quanti desiderano trascorrere la serata con una bella commedia hanno ampia libertà di scelta: dal film cult Io speriamo che me la cavo su Rete4 alla pellicola Christmas in love su La5, passando per Natale all'improvviso su Rai Movie e la prima visione L'ufficiale e la spia su ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 7 gennaio 2022) I palinsesti televisivi di venerdì 7sono ricchi e prevedono programmi per tutti i gusti: intrattenimento, film e serie. Cosa guardarein tv? Programmi TV 7La programmazione serale di venerdì 7è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre The, condotto da Antonella Clerici. Canale 5, invece, propone un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, con al timone Alfonso Signorini. Quanti desiderano trascorrere la serata con una bella commedia hanno ampia libertà di scelta: dal film cult Io speriamo che me la cavo su Rete4 alla pellicola Christmas in love su La5, passando per Natale all'improvviso su Rai Movie e la prima visione L'ufficiale e la spia su ...

