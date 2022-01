Selvaggia Lucarelli nella bufera | critica Venezia ma poi parla un ristoratore che dice | “Mi farebbe piacere se …”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 7 gennaio 2022)la conosciamo tutti per essere una nota giornalista, la quale in quest’ultimo periodo è stata anche particolarmente sotto la lente di ingrandimento per via delle sue posizioni sulla questione vaccini. Ebbene, sembra proprio che in questi giorni invece la nota opinionista e giudi Ballando con le stelle, sia finita anche al centro di un dibattito per una disavventura che l’ha vista protagonista proprio l’ultimo giorno dell’anno. Ma cosa è accaduto?, la disavventura ala notte di Capodannoa quanto pare ha trascorso l’ultimo giorno dell’anno a, la città più romantica d’Italia e una tra le più belle al mondo. Sembra che però per la ...