“Se fossi come te mi sparerei”, Katia spiazza ancora con la frase su Lulù: anche Soleil e Manila se ne accorgono (Di venerdì 7 gennaio 2022) Continua la guerra tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié. Ormai nella Casa del GF Vip il clima è così teso da aver incupito l’intero reality. I Vipponi sono divisi in due gruppi e da giorni si fanno la guerra a suon di frasi, provocazioni e in taluni casi distorcendo quanto realmente detto. Nelle passate ore,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 7 gennaio 2022) Continua la guerra traRicciarelli eSelassié. Ormai nella Casa del GF Vip il clima è così teso da aver incupito l’intero reality. I Vipponi sono divisi in due gruppi e da giorni si fanno la guerra a suon di frasi, provocazioni e in taluni casi distorcendo quanto realmente detto. Nelle passate ore,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

AndreaDianetti : Che brutta notizia. Eri un uomo particolare, con molto dolore dentro... io ero giovanissimo e sicuramente tante cos… - GJaccarino : RT @blogtivvu: “Se fossi come te mi sparerei”, Katia spiazza ancora con la frase su Lulù: anche Soleil e Manila se ne accorgono #gfvip #fuo… - blogtivvu : “Se fossi come te mi sparerei”, Katia spiazza ancora con la frase su Lulù: anche Soleil e Manila se ne accorgono… - injekvta : tbh è imbarazzante come delle persone si siano piazzate nei miei dm per chiedermi il profilo real perché pensavano… - ManuLele8790 : Dopo il contatto con positivo, torno al lavoro in autosorveglianza. In realtà mi sento già abbastanza osservato, co… -