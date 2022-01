“Non saremo più suo sponsor”: terremoto al GF Vip, il guaio economico è serissimo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Situazione ormai insostenibile nella casa del GF Vip con gli sponsor che meditano un clamoroso passo indietro: risvolti pericolosi Caos sponsor al GF Vip (screenshot)Sono giorni complicati all’interno ed all’esterno della casa del Grande Fratello Vip a causa di una situazione ormai al limite. In questi giorni le telecamere hanno inevitabilmente ripreso alcuni scontri tra le gieffine: momenti di alta tensione. Scontri degenerati in accuse gravissime soprattutto da parte di Katia Ricciarelli ai danni di Lulù Selassié: la soprano ha invitato la principessina a tornare a scuola ma soprattutto al suo paese. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sei la peggiore delusione”: Manila Nazzaro distrutta, shock dopo il confessionale Una frase razzista che ha scatenato le vippone in casa, su tutte Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. Queste ... Leggi su specialmag (Di venerdì 7 gennaio 2022) Situazione ormai insostenibile nella casa del GF Vip con gliche meditano un clamoroso passo indietro: risvolti pericolosi Caosal GF Vip (screenshot)Sono giorni complicati all’interno ed all’esterno della casa del Grande Fratello Vip a causa di una situazione ormai al limite. In questi giorni le telecamere hanno inevitabilmente ripreso alcuni scontri tra le gieffine: momenti di alta tensione. Scontri degenerati in accuse gravissime soprattutto da parte di Katia Ricciarelli ai danni di Lulù Selassié: la soprano ha invitato la principessina a tornare a scuola ma soprattutto al suo paese. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sei la peggiore delusione”: Manila Nazzaro distrutta, shock dopo il confessionale Una frase razzista che ha scatenato le vippone in casa, su tutte Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. Queste ...

