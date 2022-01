Mertens - L' attaccante spinge per il rinnovo | ecco a quali condizioni

(Di venerdì 7 gennaio 2022)quanto riportato dal quotidiano: 'Il suo contratto con il Napoli scadrà il 30 giugno, proprio come quello di Insigne, e sin dalla partita con la Lazio ha cominciato a lanciare messaggi chiari e ...

L'è bravo a difendere la palla nel duello con Alex Sandro e a scaricare per. Il tiro rasoterra del belga supera, in ordine, Rugani, Szczesny e infine De Ligt, proprio sulla linea, ...Corriere dello Sport - Spunta la volontà di Dries. L'vuole il rinnovo, ma le condizioni di ADL restano rigide: 'Se vuole rimanere deve accettare la riduzione dello stipendio' . Dries, con 142 gol in azzurro, ha esplicitato ...Corriere dello Sport – Spunta la volontà di Dries Mertens. L’attaccante vuole il rinnovo, ma le condizioni di ADL restano rigide: “Se vuole rimanere deve accettare la riduzione dello stipendio”. Dries ...Dries Mertens, ieri sera allo Stadium, si è confermato leader e trascinatore della squadra, ha segnato un bel gol e aiutato i compagni nei momenti di difficoltà.