Advertising

BrennaFranco : ??Le multe ai novax le manda l’Agenzia delle entrate?? Sarà l’Agenzia delle entrate a notificare la contravvenzione… - dodobeltrame : RT @ItaliaOggi: Le multe ai novax le manda l’Agenzia delle entrate - ItaliaOggi : Le multe ai novax le manda l’Agenzia delle entrate - N1926NA : RT @actarus1070: Con la tassa #novax di 100 euro che l' #obbligoover50 imporrebbe a chi non si inocula il siero magico si è chiuso il cerch… - TonySanzio : Multe a caso ai 50enni #novax ? -

Ultime Notizie dalla rete : multe novax

Leaile manda l'Agenzia delle entrate. Sarà l'Agenzia delle entrate a notificare la contravvenzione di 100 euro per chi, over 50, non risulterà adempiente all'obbligo vaccinale, introdotto ...Ricevi le nostre ultime notizie da Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Leggi notizie correlate ?ricoverati rifiutano le cure: "...Le multe ai novax le manda l'Agenzia delle entrate. Sarà l'Agenzia delle entrate a notificare la contravvenzione di 100 euro per chi, over 50, non risulterà adempiente all'obbligo vaccinale, introdott ...Buongiorno, il Consiglio dei ministri, dopo un duro scontro con la Lega, ha approvato all’unanimità un decreto con nuove misure per fronteggiare il Covid. Ecco le principali: 1 ...