Grande Fratello Vip, trentaduesima puntata in diretta – Signorini nella casa: «Abbiamo perduto le linee guida di questo programma» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Signorini nella casa - GF Vip 6 Il Grande Fratello Vip 6 arriva alla trentaduesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 6: la diretta minuto per minuto della trentaduesima puntata 21.40: Breve anteprima. 21.43: Signorini dà il via alla puntata direttamente dalla casa del GF Vip, nella Mistery Room. I concorrenti non lo sanno e lui si collega con loro, fingendosi in studio. Ma è subito ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 7 gennaio 2022)- GF Vip 6 IlVip 6 arriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattuttonel corso della serata. GF Vip 6: laminuto per minuto della21.40: Breve anteprima. 21.43:dà il via allamente dalladel GF Vip,Mistery Room. I concorrenti non lo sanno e lui si collega con loro, fingendosi in studio. Ma è subito ...

