GF Vip | Alex Belli scrive una dedica a Soleil Sorge | ma Delia Duran non ci sta

(Di venerdì 7 gennaio 2022) I colpi di scena in questo triangolo amoroso non finiscono mai. Dopo il post su Twitter dell'ex inquilino della Casa, la moglie ha pubblicato una storia su Instagram, poi cancellata: "Quando è troppo è troppo". L'articolo proviene da DireDonna.

- svela l'autore del Grande Fratellodurante le chicche di gossip di Casa Chi - Tra i nuovi ingressi, proprio per riproporre il maschio alfa dopo l'uscita diBelli e l'eventuale uscita di ...A proposito del GF, il trash non ha mai fine: a breve entrerà in gioco la compagna diBelli , Delia Duran . Olè! Checco Zalone sarà uno dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo . ...GF Vip, Soleil ipotizza dell'ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli, nella casa e non la prende molto bene, lo dice chiaramente.Sophie Codegoni e Jessica Selassié ipotizzano l'arrivo di Delia Duran al Grande Fratello Vip come nuova concorrente.