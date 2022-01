Classifica senza errori arbitrali XX Giornata  serie A | Sozza e Irrati fermano il Napoli

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 7 gennaio 2022)XX GiornataA.fermato da. Ancora carbone, e tanto, porta la Befana al team arbitrale, VAR compresi. Furia Roma per l’ennesimo discutibile arbitraggio di Chiffi, su cui sono mancati stavolta i roboanti titoloni della Gazzetta dello Sport. Non ci sono più preoccupazioni per i rigori e rigorini che volano in alto ed in basso nei cieli del Meazza. Penalizzato ancora una volta ilgiornali e tv. Ora il mani di Mertens nel duetto con Morata diventa un fallo netto per fermare il pallone e il doppio fallo con ginocchiata di Bernardeschi su Demme è una semplice carezza. Nella repentina epopea del VAR così è VAR il calcione di De Ligt a Demme diventa un ...