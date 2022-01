Calciomercato Milan, Botman il preferito: tre alternative in difesa (Di venerdì 7 gennaio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri sono sempre alla ricerca di un difensore. Botman resta il preferito, ma si lavora anche alle alternative Botman è il preferito per rinforzare il reparto difensivo del Milan. Il valore del suo cartellino, però, è elevato (30 milioni di euro). Si studiano le alternative. Come riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sarebbero Diallo del PSG, Szalai del Fenerbahçe e Mina dell’Everton. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022): i rossoneri sono sempre alla ricerca di un difensore.resta il, ma si lavora anche alleè ilper rinforzare il reparto difensivo del. Il valore del suo cartellino, però, è elevato (30 milioni di euro). Si studiano le. Come riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sarebbero Diallo del PSG, Szalai del Fenerbahçe e Mina dell’Everton. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Giorni decisivi per il futuro di Alvarez: l'agente atteso in Italia per incontrare Inter e Milan #calciomercato - cmdotcom : #Milan , Maignan fa la differenza: i tifosi hanno già dimenticato Donnarumma #MilanRoma - carlolaudisa : #Milan allo sprint per #KoloMuani. Sfida ad @Eintracht ed @OM_Officiel per avere subito il centravanti a scadenza c… - SEMPREFMILAN : RT @MilanNewsit: MN - Milan, per la difesa sondaggio per Axel Disasi del Monaco - sportli26181512 : Mercato Milan, Tuttosport: 'Botman è il preferito di Maldini': In merito al mercato di gennaio del Milan, Tuttospor… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan, Botman il preferito: tre alternative in difesa ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Milan: i rossoneri sono sempre alla ricerca di un difensore. Botman resta il preferito, ma si lavora anche alle alternative Botman è il preferito per rinforzare il reparto difensivo del ...

Il Lille chiede 40 milioni per Botman Commenta per primo Il Lille non vuole liberare Sven Botman a gennaio a meno di un'offerta folle per il suo centrale. Per questo sta chiedendo non meno di 40 milioni a chi lo sta seguendo come Milan e Newcastle.

Calciomercato Milan – Difesa, nome nuovo per la sostituzione di Kjaer Pianeta Milan L'agente di Julian Alvarez è in Italia: previsti colloqui solo con le milanesi L'agente di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate e della nazionale argentina, è sbarcato in Italia: come riportato da "Calciomercato.com", Hidalgo, ...

Calciomercato Milan, Kessié verso l’addio: anche il Real Madrid punta l’ivoriano Continua il muro contro muro tra il Milan e Franck Kessié per il rinnovo di contratto ... così le prestazioni dell’ex Atalanta in occasione della finestra estiva di calciomercato. Come diventare ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: i rossoneri sono sempre alla ricerca di un difensore. Botman resta il preferito, ma si lavora anche alle alternative Botman è il preferito per rinforzare il reparto difensivo del ...Commenta per primo Il Lille non vuole liberare Sven Botman a gennaio a meno di un'offerta folle per il suo centrale. Per questo sta chiedendo non meno di 40 milioni a chi lo sta seguendo comee Newcastle.L'agente di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate e della nazionale argentina, è sbarcato in Italia: come riportato da "Calciomercato.com", Hidalgo, ...Continua il muro contro muro tra il Milan e Franck Kessié per il rinnovo di contratto ... così le prestazioni dell’ex Atalanta in occasione della finestra estiva di calciomercato. Come diventare ...