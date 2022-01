Tournée 4 Trampolini 2022: Ryoyu Kobayashi vince la qualificazione a Bischofshofen, Bresadola 22°, Insam out (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non importa la stanga di partenza, non importa il luogo, non importano le condizioni: a guidare le danze a Bischofshofen, nell’ultima vera tappa della Tournée dei Quattro Trampolini, è sempre lui, Ryoyu Kobayashi. Stavolta il giapponese, per situazione contingente, vento non amico e partenza da stanga 9, non fa sfracelli, ma stampa ugualmente un 137.5 che lo porta al comando con 151.5 punti e l’aiuto della compensazione. Gli resta dietro il tedesco Markus Eisenbichler, che vola a quota 139.5 con un punteggio di 149.1, poi il norvegese Marius Lindvik (134 e 142.6). Quarto e quinto l’austriaco Jan Hoerl (133.5 metri, 140.9 punti) e lo svizzero Killian Peier (135 e 139.1), che è il migliore di quelli che sono partiti da stanga 11. Tournée 4 Trampolini ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non importa la stanga di partenza, non importa il luogo, non importano le condizioni: a guidare le danze a, nell’ultima vera tappa delladei Quattro, è sempre lui,. Stavolta il giapponese, per situazione contingente, vento non amico e partenza da stanga 9, non fa sfracelli, ma stampa ugualmente un 137.5 che lo porta al comando con 151.5 punti e l’aiuto della compensazione. Gli resta dietro il tedesco Markus Eisenbichler, che vola a quota 139.5 con un punteggio di 149.1, poi il norvegese Marius Lindvik (134 e 142.6). Quarto e quinto l’austriaco Jan Hoerl (133.5 metri, 140.9 punti) e lo svizzero Killian Peier (135 e 139.1), che è il migliore di quelli che sono partiti da stanga 11....

