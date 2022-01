Neanche il Covid ferma il Verona: doppietta di Caprari, battuto lo Spezia (nonostante i 10 positivi) (Di giovedì 6 gennaio 2022) LA Spezia (ITALPRESS) – Al “Picco” passa il Verona che con pieno merito supera 2-1 lo Spezia grazie a una doppietta firmata da Caprari; nel finale padroni di casa a segno con Erlic. I veneti, senza ben dieci giocatori positivi al Covid, entrano in campo con lo spirito giusto e fin dalle prime battute mostrano maggiore determinazione e qualità rispetto ai liguri. Comincia meglio il Verona costantemente oltre la linea del centrocampo avversario e insidioso soprattutto con le giocate di Lazovic; Lasagna, che al 15? dopo un'azione personale conclude con il sinistro mandando d'un soffio a lato e con Ceccherini che però al 17? da ottima posizione in area spara in curva. Lo Spezia, che appare un pò troppo precipitoso nell'impostazione, si fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) LA(ITALPRESS) – Al “Picco” passa ilche con pieno merito supera 2-1 lograzie a unafirmata da; nel finale padroni di casa a segno con Erlic. I veneti, senza ben dieci giocatorial, entrano in campo con lo spirito giusto e fin dalle prime battute mostrano maggiore determinazione e qualità rispetto ai liguri. Comincia meglio ilcostantemente oltre la linea del centrocampo avversario e insidioso soprattutto con le giocate di Lazovic; Lasagna, che al 15? dopo un'azione personale conclude con il sinistro mandando d'un soffio a lato e con Ceccherini che però al 17? da ottima posizione in area spara in curva. Lo, che appare un pò troppo precipitoso nell'impostazione, si fa ...

Advertising

davlou72 : @CarloCalenda Draghi ha fatto la fine di conte con i Dpcm, vive in un altro mondo tutto suo e la realtà non sa nean… - agatamicia : @r4dcom ci sono gli Australian open; Djokovic non è vaccinato (forse neanche crede all'esistenza del covid, conside… - GPTurchi : RT @CGzibordi: la Spagnola ammazzava circa il 30% dei giovani che la prendevano, faceva fuori 1 giovane su 3!!! Covid 'Delta' la % è lo 0,… - cogitosum11 : RT @CGzibordi: la Spagnola ammazzava circa il 30% dei giovani che la prendevano, faceva fuori 1 giovane su 3!!! Covid 'Delta' la % è lo 0,… - CGzibordi : la Spagnola ammazzava circa il 30% dei giovani che la prendevano, faceva fuori 1 giovane su 3!!! Covid 'Delta' la… -