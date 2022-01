Milan-Roma 3-1, Giroud: “Non credo a maledizione numero 9, ma ci ho pensato dopo problemi fisici” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Non credo alla maledizione della maglia numero 9, però qualche volta ci ho pensato dopo i problemi fisici che ho avuto. Ora sto bene, mi trovo bene con la squadra. Abbiamo perso qualche punto nell’ultimo periodo, quindi era importante iniziare bene l’anno”. Così Olivier Giroud, ai microfoni di Milan TV, commenta la vittoria per 3-1 del Milan contro la Roma nella 20esima giornata di Serie A. Il francese ha aperto le marcature su rigore, colpendo poi il palo in occasione del 2-0 segnato da Messias. “Sono felice per il gol, sono stato un po’ sfortunato sul secondo gol, ma poi è stato bravo Messias. dopo Empoli ero un po’ frustrato perché avevo giocato tanto per la squadra, ma avevo avuto ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Nonalladella maglia9, però qualche volta ci hoche ho avuto. Ora sto bene, mi trovo bene con la squadra. Abbiamo perso qualche punto nell’ultimo periodo, quindi era importante iniziare bene l’anno”. Così Olivier, ai microfoni diTV, commenta la vittoria per 3-1 delcontro lanella 20esima giornata di Serie A. Il francese ha aperto le marcature su rigore, colpendo poi il palo in occasione del 2-0 segnato da Messias. “Sono felice per il gol, sono stato un po’ sfortunato sul secondo gol, ma poi è stato bravo Messias.Empoli ero un po’ frustrato perché avevo giocato tanto per la squadra, ma avevo avuto ...

