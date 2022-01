LIVE Dakar 2022, quinta tappa Riyadh-Riyadh in DIRETTA: Danilo Petrucci vince tra le moto! L’Italia torna al successo (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23 Si chiude una lunghissima e storica giornata per la Dakar 2022. L’appuntamento è per domani con il rally raid più famoso ed estenuante al mondo. Un saluto a tutti e grazie per averci seguito! 17.18 QUAD – Nella notte araba arriva il verdetto del ricalcolo dei quad. Il ricalcolo dei tempi incorona Giroud che ora vanta più di 27 minuti su Copetti, terzo oggi. Cambia radicalmente la classifica generale dopo la quinta tappa 15.15 MOTO – Ufficiale! Danilo Petrucci ha vinto la quinta tappa della Dakar 2022! Penalità per Price per aver oltrepassato i limiti di velocità! L’alfiere di KTM compie un’impresa incredibile dopo il terzo posto di ieri ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.23 Si chiude una lunghissima e storica giornata per la. L’appuntamento è per domani con il rally raid più famoso ed estenuante al mondo. Un saluto a tutti e grazie per averci seguito! 17.18 QUAD – Nella notte araba arriva il verdetto del ricalcolo dei quad. Il ricalcolo dei tempi incorona Giroud che ora vanta più di 27 minuti su Copetti, terzo oggi. Cambia radicalmente la classifica generale dopo la15.15 MOTO – Ufficiale!ha vinto ladella! Penalità per Price per aver oltrepassato i limiti di velocità! L’alfiere di KTM compie un’impresa incredibile dopo il terzo posto di ieri ...

