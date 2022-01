Ladispoli | il 29 gennaio l’evento “Caravaggio sconosciuto” al Centro d’Arte e Cultura

(Di giovedì 6 gennaio 2022)– “Il 2022 ainizierà ancora una volta nel segno die del saldo legame con il nostro territorio dove effettuò l’ultimo sbarco nel luglio del 1610” A parlare è l’assessore allaMarco Milani che ha annunciato un importante evento, patrocinato gratuitamente dall’amministrazione comunale, che si svolgerà sabato 29alin via Settevene Palo a. “Per riprendere le attivitàli – prosegue Milani – ovviamente Covid permettendo, non potevamo che dare spazio ad una nuova iniziativa dell’associazione ‘Sui passi di’, da anni protagonista di progetti che coniugano la mostra di splendidi dipinti a dibattiti riguardanti le ...

Il 2022 a Ladispoli inizierà ancora una volta nel segno di Caravaggio e del saldo legame con il nostro territorio dove effettuò l'ultimo sbarco nel luglio del 1610 A parlare è l'assessore alla cultura ...Il 29 gennaio, in occasione dell'evento 'Caravaggio sconosciuto', i visitatori potranno ammirare copie museali di dipinti mai esposti al pubblico nei musei ma appartenenti a collezioni private. Da un ...