Juventus-Napoli 1-1: Chiesa risponde a Mertens, pari tra Allegri e Spalletti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il commento alla super sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, terminata con il punteggio di Leggi su mediagol (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il commento alla super sfida dell'Allianz Stadium tra, terminata con il punteggio di

Advertising

gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - DiMarzio : .@sscnapoli | L’#ASL ha autorizzato la trasferta contro la #Juventus. L’ultima decisione spetta al club azzurro - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - Crocianius01 : RT @clape87: Al minuto 38: il #Napoli, pur in emergenza, ha un'identità che gli permette di eseguire in tranquillità. La #Juventus è 'palla… - ResultadosND : Juventus (Chiesa 54') 1-1 Napoli (Mertens 23') #SerieA ???? -