Juve-Napoli | un pareggio che rivela i problemi irrisolti dei bianconeri

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Uninterno contro ilche non compromette definitivamente questa stagione e non rovina anticipatamente la prossima, ma che non rilancia lantus alla conquista di un posto stabile tra le prime quattro del campionato. I bia ... sul sito.

Massimiliano Allegri analizza l'1 - 1 in casa dellacon ile non disprezza il pari. Non parla insomma di occasione sprecata considerate le tante assenze in casa partenopea. Il tecnico livornese, anzi, pare quasi voler ironizzare sui 'pianti'...Commenta per primo Juventus enon pareggiavano una sfida di Serie A dall'aprile 2017, mentre l'ultimo pareggio in casa dei bianconeri risaliva al maggio 2011.L'allenatore del Napoli, attraverso le parole rilasciate al sito ufficiale del club, commenta il pareggio con la Juve ...L’ex calciatore Marco Tardelli, opinionista della 'Domenica Sportiva', ha parlato così a Rai 2 della sfida di questa sera fra Juventus e Napoli.