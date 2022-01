Gianna Nannini duetta con Rosa Chemical in Benedetto L’Inferno di Canova

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 6 gennaio 2022) “Chi l’ha detto che a gennaio debba per forza far freddo?”, questo si chiede Micheleper annunciare, il nuovo brano in cuicon. Con questa combinazione il producer riesce a mettere insieme la voce e il talento immortali della rocker senese e il nuovo fenomeno della scena italiana, Manuel Franco Rocati – questo il nome di battesimo di– per creare una traccia dal testo esplicito e passionale, un abito emozionale perfettamente calzante con le anime esplosive dei due interpreti.conIn...