Covid Italia | record contagi | oltre 200mila in un giorno

Leggi su italiasera

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nuovodida Coronavirus indove, per la prima volta da inizio pandemia, sono stati superati icasi in 24 ore. I casi, spinti dalla variante Omicron, sono stati 219.441, in aumento rispetto ai 189.109 di ieri 5 gennaio. Le vittime sono state 198 (ieri 231), per un totale dall’inizio della pandemia di 138.474. “Anche se Omicron sembra essere meno grave rispetto alla Delta, specialmente nei vaccinati, non significa che possa essere categorizzata come ‘lieve'”, spiega il direttore generale dell’Oms sottolineando che Omicron “proprio come le precedenti varianti causa ricoveri e uccida”. E per far fronte all’aumento dei, l’obbligo vaccinale per gli over 50, introdotto dal nuovo decreto legge approvato ieri dal Cdm, sarà valido da subito. BOLLETTINO Sono 219.441 i ...